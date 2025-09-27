イスラエルのネタニヤフ首相の似顔絵を掲げ、抗議する人たち＝26日、ニューヨーク（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米ニューヨークで26日、国連総会一般討論で演説したイスラエルのネタニヤフ首相を「戦争犯罪人」と糾弾し、パレスチナ自治区ガザでの戦闘に抗議するデモがあった。千人以上が繁華街タイムズスクエアから国連本部まで行進し「ガザを解放しろ」と気勢を上げた。デモ隊はタイムズスクエアで集会を開催。集会