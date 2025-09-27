高松宮記念との春秋スプリントG1連覇を狙うサトノレーヴは4枠7番。7番枠は90年G1昇格以降で2勝2着4回とまずまず。昨年は出遅れが響き7着に敗れたが「この馬自身、いろんな経験をして、だんだんと競走馬として進化してきていると思います。しっかり結果を出して適性を証明できれば」と堀師。金曜朝は坂路で調整した。