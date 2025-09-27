展開の鍵を握るペアポルックスは4枠8番を引いた。「できれば偶数」と語っていた梅田師は「うちの馬は出たなりで。二の脚が速いので、他が行かなければ行けばいいし、行くなら行かせればいい」。先行策で大金星を狙う構えだ。木曜のプール調整を経て、金曜朝はダートコースへ。「ひと皮余裕がある分は輸送で減ると思う」と想定した。