【エルサレム共同】国際救済委員会（IRC）は26日までに、人道危機が深刻化するパレスチナ自治区ガザでの先月の調査で、3歳未満の子どもの3人に1人が調査前の過去24時間に何も食べていなかったとする報告書を公表した。IRCはガザ北部ガザ市や中部デールバラハ、南部ハンユニスで避難生活を送る469世帯を対象に調査を実施。幼い子どもを抱える世帯の約4分の3から栄養失調の兆候に関する報告があったほか、食料が確保されていると