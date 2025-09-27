前走の京成杯AH2着から2F短縮で挑むドロップオブライトは5枠9番に決まった。福永師は「与えられたところでやるだけ。あとはジョッキーに任せる」と新タッグの丹内に託す。金曜朝は角馬場で体をほぐしてEコースへ。ゲート練習も入念に行った。「いつも通りの雰囲気だし、いい状態で向かえる」と納得の表情を浮かべた。