ジューンブレアは7枠13番。武英師は「できれば内が欲しかったが、この枠なりに騎手がどう乗ってくれるか」と武豊に一任する。初のG1挑戦。「初めて米国で選んで買ってもらった馬。メイケイエールの時と同じで牡馬を頼まれていたけど（笑い）。スタッフと高倉騎手が完璧に仕上げてくれた。あとは馬が応えてくれれば」と好走を願った。