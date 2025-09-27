◇パ・リーグ楽天3―4ソフトバンク（2025年9月26日楽天モバイル）楽天は逆転でのCS進出が遠ざかる痛恨の同一カード3連敗を喫した。救援陣が誤算だった。3―0の6回無死一塁から古謝を救援した宋家豪（ソン・チャーホウ）が柳町に2ランを被弾。7回には西垣が近藤の適時三塁打と栗原の適時二塁打で逆転を許し、石井投手コーチは「何とか粘ってほしいけど、疲れもある」と肩を落とした。27日のオリックス戦に敗れると、4年