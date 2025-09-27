「男子ゴルフ・パナソニック・オープン・第２日」（２６日、泉ケ丘ＣＣ＝パー７１）６位から出た小平智（３６）＝Ａｄｍｉｒａｌ＝が１イーグル、３バーディー、１ボギーの６７で回り、通算１０アンダーで、首位と２打差の８位で決勝ラウンドに進んだ。６６で回った勝俣陵、６８の小鯛竜也、６５の永野竜太郎が通算１２アンダーで首位に並んだ。史上最年少でのプロデビューとなった中学３年の加藤金次郎（１５）＝フリー＝はイ