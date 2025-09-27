「阪神６−２中日」（２６日、甲子園球場）帰ってきたミスター０が新たな歴史を刻んだ。リフレッシュのため出場選手登録を抹消されていた阪神・石井大智投手（２８）が１軍に復帰し、４点リードの九回に登板。三者凡退で締め、２００６年・藤川球児がマークした４７回２／３連続無失点を超え、４８イニング連続無失点の球団新記録を樹立した。ＣＳファイナルＳに向けて、頼れるリリーバーが万全の状態で戦線に戻ってきた。最