「ウエスタン、阪神２−２オリックス」（２６日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）連打を浴びながらも粘投を見せた。阪神・早川は６回を４安打７奪三振２失点。キレ味抜群の変化球で奪三振を重ねた。初回と二回は三者凡退も、悔やまれるのは１点リードの三回だ。先頭の内藤に左線二塁打を浴びた。暴投で三塁に進まれ、同点の中前適時打。さらに２死三塁から麦谷に左線への勝ち越し適時二塁打を許し、額からは大粒の汗が滴った。そ