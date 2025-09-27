「阪神６−２中日」（２６日、甲子園球場）阪神・坂本はリードだけでなくバットでも、大事な１勝を後押しした。村上の最高勝率と最多奪三振のタイトルがかかる中での一戦。バッテリーとしては「いつも通り」を貫いたが、自身の打席では「（村上）頌樹が勝つことに意味がある試合だったので、そのために」と一段と燃えた。初回先制し、なおも２死満塁。柳の直球に振り負けず、左中間へ飛ばした。「前川走れ」。その願いも届き