「楽天３−４ソフトバンク」（２６日、楽天モバイルパーク）土俵際に立った。負けられない日々でソフトバンクに３連敗。２７日のオリックス戦に敗れれば、ＣＳ進出の道が完全に絶たれる中、三木監督は「必死に」という言葉を繰り返した。悔しさを糧に、とにかく前へ。うつむいていても始まらない。痛恨の逆転負けとなった。３点のリードを中継ぎ陣が守れない。六回、先頭に安打を許したところで、無失点ながら交代を決断した