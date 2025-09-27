「ヤクルト１１−１広島」（２６日、神宮球場）執念を見せて勝利を呼び込んだ。ヤクルト・山田が２安打２打点をマークして躍動した。三回に２−０とし、なおも無死満塁の好機。床田からしぶとく左線に運ぶ２点適時二塁打を放った。「何とかバットに当てるというか、食らいついていきました」。主将の一打もあり、チームは今季２度目の２桁得点と爆発した。ここまで出場６試合連続安打と好調をキープしている男は「感覚として