「ＤｅＮＡ５−４巨人」（２６日、横浜スタジアム）ＣＳ本拠地開催は譲らない。ＤｅＮＡは３位巨人との意地のぶつかり合いを、１点差で制した。「しびれましたね」。そう振り返ったのは、山本だった。同点の七回、無死一、二塁。ベンチの強行策に応えた。「バントのサインが出るなと思って打席に立ったら出なくて。信頼してもらってるなと、意気に感じて、絶対打ってやろうと思った」。逆方向への痛烈な当たりは右翼・オコエ