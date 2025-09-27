「ＤｅＮＡ５−４巨人」（２６日、横浜スタジアム）巨人の主砲・岡本の起死回生の一発も勝利にはつながらなかった。３点を追う五回、泉口の適時打で１点を返しなお無死一塁でＤｅＮＡ先発・東から「キャビー（キャベッジ）、泉口がつないでくれたので打てて良かった」と右翼へ同点ソロ。だが、チームは痛い敗戦を喫し、「負けたので、明日勝てるように頑張りたい。切り替えて？それしかない」と話した。