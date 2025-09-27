「西武５−８日本ハム」（２６日、ベルーナドーム）簡単には終わらせない。日本ハムはいきなりの３点ビハインドをはね返す１５安打の猛打で連敗を３で止めた。首位・ソフトバンクが試合を終えるより早く勝利を挙げ、この日の胴上げを阻止。新庄監督は穏やかな笑みを浮かべ、「何もないですよ。全員で勝つのみ。本当に何もない。勝つのみ」とだけ語って引き揚げた。土俵際に追い込まれて迎えた一戦。３安打２打点の清宮幸が打