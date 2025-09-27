「ＤｅＮＡ５−４巨人」（２６日、横浜スタジアム）ミスのオンパレードで直接対決を落とした。「まあ、こういう細かいミスだらけじゃ勝てるわけないよね。こうなっちゃうよ」。巨人・阿部監督も肩を落とすしかなかった。先発・山崎が二回までに４失点。苦しい展開を強いられたが、３点を追う五回は岡本の２ランなどで同点とし、流れをつかんだかに見えた。だが、七回無死一塁からオコエが初球のバントをファウル後、２球目の