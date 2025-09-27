日米通算２００勝に王手をかけている巨人・田中将の次回登板が２８日・ヤクルト戦（神宮）から変更された。阿部監督は「ちょっと流動的になる」と説明。杉内投手チーフコーチも「明後日（２８日）はヨコ（横川）でいく」とし、田中将の登板は「状況次第」と、２位争いのチーム状況も加味して今季最終戦の１０月１日・中日戦（東京ド）となる可能性も浮上した。