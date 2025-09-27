「阪神６−２中日」（２６日、甲子園球場）３冠への希望も残して、まずは最初のタイトルを確定的とした。阪神・村上が５回１失点で１３勝目を挙げ、勝率タイトルの条件をクリアして、ほぼ手中に。「去年セ・リーグで一番負けの数が多かったので、今年勝率とか最多勝争いができているのはうれしいこと。反骨心が出せている」。胸に秘めた原動力を打ち明けつつ、先発投手の栄誉を誇った。タイトル獲得への強い意志が立ち上がり