俳優の天海祐希（５８）が２６日、都内で開催されたテレビ朝日系主演ドラマ「緊急取調室」（１０月１６日スタート。木曜、後９・００）のファン大感謝イベントに、共演の田中哲司（５９）、速水もこみち（４１）、鈴木浩介（５０）、塚地武雅（５３）、でんでん（７５）、小日向文世（７１）と出演。２０１４年から続く「キントリ」だけに７人の息はピッタリで、絶妙なチームワークのトークで爆笑の渦を巻き起こした。天海は冒