俳優・大沢たかお（５７）が２６日、都内で行われた、主演映画「沈黙の艦隊北極海大海戦」の初日台あいさつに、共演の江口洋介（５７）らと出席した。大人気漫画の実写化映画第２弾で、大沢は核ミサイル搭載の原子力潜水艦「やまと」の艦長・海江田という役柄。潜水艦内のシーンがメイン。江口は「海江田はできない。あの閉鎖された世界の中で微動だにせずにセリフを言うっていうのは、大沢くんの日頃のスクワットが効いてる