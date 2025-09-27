フジテレビ系の男性ユニットオーディション番組「ＢＥＡＳＴＡＧＥプロジェクト」が２６日深夜、放送され、最終審査に進んだ７人から６人が選ばれた。ユニット名は「└ＢＨＮＸ┘」（ビーハンクス）になることも発表された。高橋みなみらを擁する株式会社Ｍａｍａ＆Ｓｏｎが主催し、野性味あふれる筋肉美などを条件に“ビースト系”をテーマに選考。和田光平（２９）、杉浦豪（２７）、リュークマックノートン（２０）、高橋憲