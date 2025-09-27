「大相撲秋場所・１３日目」（２６日、両国国技館）横綱豊昇龍は大関琴桜に寄り切られ、痛恨の２連敗で２敗に後退した。デイリースポーツ評論家で元横綱武蔵丸の武蔵川親方は「また立ち合い失敗で相手に圧力が全然かかっていない」と批判した。◇◇豊昇龍は１２日目に続いて、また立ち合いで失敗してしまったね。左上手を取りにいったけど、足が出ていないから相手に圧力が全然かかっていない。琴桜に両かいなを差さ