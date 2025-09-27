横浜地検（資料写真）現金を賭けてトランプゲームをしたとして賭博の疑いで県警に書類送検された、いずれも津久井署地域課所属で巡査部長や巡査長、巡査の３０〜２０代の男性６人について、横浜地検は２６日、不起訴処分とした。地検は理由を明らかにしていない。６人は今年１月１日から翌２日までの間、同署管内の交番で、現金を賭けてトランプゲームの「大富豪」をしたとして８月に書類送検された。