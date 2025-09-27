パ首位のソフトバンクは２６日の楽天戦（楽天モバイル）に４―３の逆転勝ちを収めて、優勝へのマジックナンバーを「１」とした。先発・上沢直之投手（３１）が７回３失点の好投でキャリアハイに並ぶ１２勝目（６敗）をマーク。序盤３点を失う苦しい立ち上がりだったが、中盤以降にリズムを取り戻して流れを呼び込んだ。上沢の粘りの投球に応えるように、打線は６回に柳町の５号２ランで反撃開始。続く７回には近藤、栗原の連続