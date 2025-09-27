これがベイスターズの底力だ！エース緊急降板のピンチを、チーム一丸となってはね返した。セ２位・ＤｅＮＡが２６日、３位・巨人と激突した直接対決２連戦の初戦（横浜）は接戦の末、５―４で競り勝った。２７日にも巨人に勝つか引き分けで２位が確定し、ＣＳファーストステージ本拠地開催権を手中にできる。しかし、喜んでばかりもいられない。先発したエース・東克樹投手（２９）が、６回に自ら異変を訴えて緊急降板したの