フジテレビの伝説的クイズ番組「クイズ＄ミリオネア」が２０２６年新春特番として１３年ぶりに復活。嵐の二宮和也（４２）が司会を務める。初代司会者のみのもんたさんの印象が強く残る番組だけに、二宮の起用に心配の声も出ているが、フジは定番化を見据えているという。２０００年から２００７年まで放送され、みのさんの「ファイナルアンサー？」という名セリフが人気だった。?みのさん?の後を継いで、?にのさん?が二代目司