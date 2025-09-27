◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―４人（２６日・横浜)３位の巨人は２位のＤｅＮＡに黒星。今年このカードは１４勝９敗１分けと勝ち越しているが、球宴前の９勝３敗１分けから、後半戦は５勝６敗と苦戦している。初回に先制タイムリーを打った岡本が、５回には同点２ラン。１試合で２本以上の殊勲安打は、昨年５月１１日ヤクルト戦に同点ソロ、勝ち越し２ランで記録して以来、１６度目。その試合にチームは１１勝４敗１分