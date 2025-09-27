◆大相撲秋場所１３日目（２６日、東京・両国国技館）大の里が横綱初制覇に王手をかけた。関脇・若隆景を寄り切って１敗を守り、単独首位に浮上した。優勝を争う横綱・豊昇龍は大関・琴桜に寄り切られて２敗に後退。１４日目に大の里が勝ち、豊昇龍が敗れれば、大の里の２場所ぶり５度目の優勝が決まる。＊＊＊潮目が変わった。豊昇龍は１２日目の安青錦との一番での黒星が尾を引いた。立ち合いが中途半端だった。安