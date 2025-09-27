Ｊ２で１０位の北海道コンサドーレ札幌は２７日、ホームで４位の仙台と対戦する。２６日は会場の大和ハウスプレミストドームに隣接するサブグラウンドで、冒頭１５分のみ公開しての非公開練習で最終調整した。順調にフルメニューを消化したと見られるＭＦ近藤友喜（２４）は、前節・徳島戦で出場１３試合ぶりとなる今季４得点目を挙げ、２―１の勝利に貢献した。自身初となる２戦連発も視野に入れる戦いへ「自分が攻撃を担って