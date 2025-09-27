ドジャースの大谷翔平＝25日、フェニックス（イマジンイメージズ・ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米大リーグ機構は26日、今季のレプリカユニホームの売り上げランキングを発表し、ドジャースの大谷翔平がエンゼルスに在籍していた2023年から3年連続で1位となった。3年連続トップは史上4人目。2位はヤンキースの外野手ジャッジで、ドジャース勢は3位に一塁手フリーマン、4位に遊撃手ベッツ、12位に左腕カーショーが入っ