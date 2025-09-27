国連は現地９月23日、国際サッカー連盟（FIFA）と欧州サッカー連盟（UEFA）に対し、「パレスチナ占領地で続くジェノサイドに対処するために必要な対応として、イスラエルを国際サッカーから追放する要請をした」と発表した。英紙『The Guardian』は「UEFAは早ければ来週にもこの問題に取り組む可能性がある」としたうえで、FIFAに対して、「ロシアを国際サッカーから追放した。今度はイスラエルにも同じことをしなければならな