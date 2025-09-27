韓国で開催された第30回釜山国際映画祭のクロージングセレモニーが26日に行われ、コンペティション部門で「愚か者の身分」（監督永田琴、10月24日公開）に出演の北村匠海（27）、林裕太（24）、綾野剛（43）がそろって最優秀俳優賞を受賞した。代表して授賞式に出席した林は「実感が湧かない。この特別な瞬間、感情を日本に帰って3人で分かち合いたい」とスピーチ。撮影中にお守りにしていたという、北村と綾野のアクリルスタ