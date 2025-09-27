司法が合憲と判断したからといって、衆院の選挙制度の問題点が解消されたわけではない。「１票の格差」の是正に取り組むだけでは、地方選出の議員が減り、人口の少ない地域の声が国政に届きにくくなる。与野党は制度改革に取り組む段階を迎えている。１票の格差が最大２・０６倍だった２０２４年１０月の衆院選について、最高裁第２小法廷は「合憲」との判決を言い渡した。「現行の選挙制度には合理性があり、投票価値の平等