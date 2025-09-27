ゲーム大手が、平成期にヒットした「名作」の復活を本格化させている。幕張メッセ（千葉市）で開かれている東京ゲームショウでも、各社が過去の人気作の続編やリメイク版を相次いで発表している。安定した収益やファンの回帰を期待できる一方、なじみのない世代を巻き込む販売戦略が求められる。（寺田航）休眠ＩＰの復活東京ゲームショウのカプコンのブースでは、２０年ぶりに復活するアクションゲーム「鬼武者」の新作に、来