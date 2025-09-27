◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―４人（２６日・横浜)巨人の岡本和真内野手（２９）が不屈のアーチを放った。２位・ＤｅＮＡとの直接対決２連戦の初戦で、５回にエースの東から右越えへ一時同点の１５号２ラン。今季初めて逆方向へ一発を放ち、５戦４発とした。試合は敗れて逆転２位へ後がなくなったが、クライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステージ（Ｓ）で対戦する相手に嫌なイメージを植え付けた。集中力を高め、岡本