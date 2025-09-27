◆パ・リーグ楽天３―４ソフトバンク（２６日・楽天モバイル)ソフトバンクが逆転勝ちで、リーグ連覇へのマジックナンバーを「１」とした。同点とした７回、なおも１死三塁で栗原陵矢内野手（２９）が右翼線への勝ち越し二塁打を放った。右脇腹痛から８月末に復帰し、９月は絶好調。近藤、柳田ら故障に苦しむシーズンを送ってきた主力が躍動し、３連勝を飾った。日本ハムが勝ったため、この日のＶ決定はならなかったが、王手を