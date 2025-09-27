オリックス・山下舜平大投手（２３）が必勝モードに入った。１８日の西武戦（ベルーナＤ）で７回２／３を１失点、８奪三振と力投し、中８日で２７日の楽天戦（京セラＤ）に先発。勝てば３位が確定し、２年ぶりＣＳ進出が決まる大事な一戦だ。自身の今季初勝利もかかるが「まずはチームが勝つことが一番。自分の今、持っているパフォーマンスを出すだけ」と集中した。成長過程による腰のコンディション不良から復帰後、２試合で