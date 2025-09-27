◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神６―２中日（２６日・甲子園）阪神・石井がまた一つ、歴史に名を刻んだ。球団新の４８イニング連続無失点だ。４点リードの９回に登板し、当然のように３者凡退。現監督の藤川球児（０６年・４７回２／３）を抜き「３点まではＯＫで、どんどんストライクゾーンの中で攻めていこうと。結果としてゼロに抑えられてよかった」と冷静に振り返った。自身の持つ連続試合無失点のプロ野球記録も「４９」に更