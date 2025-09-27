◆米大リーグカブス―カージナルス（２６日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスのピート・クローアームストロング外野手が２６日（日本時間２７日）、本拠のカージナルス戦に「６番・中堅」でスタメン出場し、４回に３０号２ランを放ち、自身初の３０本塁打＆３０盗塁（３５）をマーク。今季メジャー６人目は、史上最多人数にもなった。４回２死一塁、右腕マイコラスのカウント２―１からの外角のカーブを強引