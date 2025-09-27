昨季はリーグトップの９８勝を挙げ“ポール・トゥ・ウィン”で世界一まで上り詰めたドジャースだが、今季はワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）からの戦いとなる。２年連続ＷＳ制覇には１３勝がＰＳで必要。ＷＣＳ第１戦から地区シリーズ（Ｓ）第１戦は中３日。エースを第２戦以降に回さなければいけないハンデもある。一方、ワイルドカードで３チームがＰＳに進出し、ＷＣＳが２戦先取の現行方式となった２２年以降、ＷＳに進出