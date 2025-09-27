NY株式26日（NY時間15:03）（日本時間04:03） ダウ平均46309.06（+361.74+0.79%） ナスダック22481.58（+96.88+0.43%） CME日経平均先物45210（大証終比：+160+0.35%） 欧州株式26日終値 英FT100 9284.83（+70.85+0.77%） 独DAX 23739.47（+204.64+0.87%） 仏CAC40 7870.68（+75.26+0.97%） 米国債利回り 2年債 3.643（-0.012） 10年債 4.183（+0.014） 30年債 4.764