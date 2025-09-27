ＮＹ時間の終盤に入って、ユーロドルは１．１７ドルちょうど付近と本日高値圏での推移となっている。本日の為替市場はドルの戻り売りが優勢となっており、ユーロドルは買い戻しが出ている。ただ、本日１．１７３５ドル付近に来ている２１日線までは戻せていない状況。 来週は９月分のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）の速報値が発表される。予想では総合指数で前年比２．３％への上昇が見込まれている