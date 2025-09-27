4勝9分け18敗で最下位に沈み、J2降格危機にある新潟は27日にアウェーで明治安田J1リーグ第32節のG大阪戦に臨む。聖籠町のアルビレッジで最終調整を終えたMF新井泰貴（28）は中盤の低い位置からアクションを起こす意向。背後への飛び出しやミドルシュートの意識を高めてチーム5試合ぶりの得点につなげ、12試合連続で勝ちがない（2分け10敗）状況からも脱する。8日間で3試合を戦う最終戦。ここ3試合連続でボランチで先発出場して