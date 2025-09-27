奈良競輪場のG3「平安賞in奈良」は3日目を迎える。準決の注目は10Rだ。平安賞の名にかけて、山田久は決勝進出がノルマ。幸い、S級初戦で見事な走りを見せた谷内を得て有利に運べる。最後は番手から踏み込み、差し脚切れる稲川との争いへ。＜1＞＝＜7＞に期待。総合力なら山田庸。近畿と関東がやり合えば、鋭い捲りで快勝の場面も十分。続く小岩まで連れ込む目も。攻撃力のある小林泰―神山にも警戒。＜1＞山田久徳藤井君