ボートレース宮島のプレミアムG1「第12回ヤングダービー」は26日、予選ラストの4日目が終了。きょう27日の5日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが出そろった。注目は10Rだ。予選トップを逃して3位通過となったが、全体に高水準の仕上がりを見せる末永が中心。中盤2日間は伸び寄りだったが、序盤2日間は出足寄りだった。インから逃げ切れる仕様にして勝つ。「スローのスタートは見えている」という沢田が2コースから鋭く迫