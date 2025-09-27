【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会は26日、イラン核問題を巡る対イラン国連制裁の再発動を阻止するために中国とロシアが提案した決議案を否決した。制裁は米東部時間27日午後8時（日本時間28日午前9時）に再発動する。