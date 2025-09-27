◆米大リーグダイヤモンドバックス０―８ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・佐々木朗希投手（２３）はギリギリで優勝決定の瞬間に滑り込んだ。この日の登板機会はなかったが、シャンパンファイトでは大谷や山本らと記念撮影。笑顔で日米通じて“初優勝”をかみ締めた。昨オフ、ロッテからポスティングシステムを利用し、マイナー契約でドジャースに入団した。東京Ｄでの開幕２