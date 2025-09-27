◇大相撲秋場所13日目（2025年9月26日両国国技館）秋場所を最後に日本相撲協会定年の65歳を迎える大嶽親方が26日、東京・両国国技館で会見し、13年に死去した師匠の元横綱・大鵬との思い出を振り返り「何をしても“ばかやろう”。怒られたことしかない」と存在の大きさを表現した。10年7月に大嶽部屋を継承。「勝とうと思うな、負けてたまるかと思え」との師の教えを弟子に伝え、大鵬の孫に当たる幕内・王鵬らを育てた。定