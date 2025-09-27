◇大相撲秋場所13日目（2025年9月26日両国国技館）王鵬が竜電をはたき込み、12勝した初場所以来4場所ぶりに勝ち越した。春場所以来の三役復帰へ前進し「15日間全部勝つつもりで取っている」とうなずいた。今場所後、師匠の大嶽親方（元十両・大竜）が定年を迎える。「わがままを言っても“一回やってみろ”と好きなようにやらせてもらえる」と感謝を語る。惜別の場所での好成績については「人のために頑張るのは苦手。自分